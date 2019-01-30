Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela kamu petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasının tedarik azalışına neden olacağı endişeleri ve küresel ekonomik yavaşlama etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Venezuela Yaptırımlarıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela kamu petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasının tedarik azalışına neden olacağı endişeleri ve küresel ekonomik yavaşlama etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 61.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.03 artışla 53.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticare gerginliğinin yükselişe geçeceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantısı beklenirken, sekiz ayın en yüksek düzeyinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.29 artışla 15.885 dolardan,

altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,308.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.95 artışla 2.751 dolardan,

platin, yüzde 0.04 düşüşle 815.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.12 düşüşle 1,302.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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