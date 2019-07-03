Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Stoklarda düşüşle petrol fiyatları yükseldi
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EMTİA PİYASALARI – Stoklarda düşüşle petrol fiyatları yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ham petrol stoklarının, geçen haftaya göre 1.3 milyon varil ile beklentinin altında azalmasıyla devam etti.

EMTİA PİYASALARI – Stoklarda düşüşle petrol fiyatları yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ham petrol stoklarının, geçen haftaya göre 1.3 milyon varil ile beklentinin altında azalmasıyla devam etti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 artışla 62.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.20 artışla 56.36 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve Avrupa'da merkez bankalarına gösterilen adaylardan para politikasında rahatlama beklentileriyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.74 artışla 15.35 dolardan,
altın, yüzde 1.02 artışla 1,422.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.53 artışla 2.6715 dolardan,
platin, yüzde 1.49 artışla 845.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.62 artışla 1,562.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 420 liraya, Cumhuriyet altını da 1,737 liraya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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