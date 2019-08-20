Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Ticaret anlaşması beklentileriyle Brent 60 dolar
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EMTİA PİYASALARI – Ticaret anlaşması beklentileriyle Brent 60 dolar

1 saat önce

Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceği beklentileri ve büyük ekonomilerin petrol talebini de etkileyebilecek olası bir küresel ekonomik durgunluğa yönelik önlemler alacağı umutlarıyla devam etti ve Brent ham petrolü varil başına 60 dolara yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Ticaret anlaşması beklentileriyle Brent 60 dolar, System.String[]
Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ereceği beklentileri ve büyük ekonomilerin petrol talebini de etkileyebilecek olası bir küresel ekonomik durgunluğa yönelik önlemler alacağı umutlarıyla devam etti ve Brent ham petrolü varil başına 60 dolara yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.44 artışla 60 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.43 artışla 56.45 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, risk iştahındaki artışla Pazartesi günü yüzde 1.0 düzeyinde düştükten sonra hafif toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.03 artışla 16.945 dolardan,
altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,508.2 dolardan,
bakır, yüzde 0.02 artışla 2.602 dolardan,
platin, yüzde 0.14 artışla 858 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.07 artışla 1,475 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya yükseldi.
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, 2020-2021'de yapmayı planladığı ve dünyanın en büyüğü olması beklenen halka arzına liderlik edecek bankayı belirlemek için büyük bankalardan teklif toplamaya başladı. Aramco yaptığı açıklamada, planlanan halka arzda rollerin belirlenmesi için büyük bankalardan tekliflerin birkaç gün önce talep edildiğini vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
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