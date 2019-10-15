Emtia piyasaları-ticaret etkisiyle altın yatay, petrol düştü

ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinde bir anlaşma olasılığının zayıflamasına bağlı olarak, petrol fiyatlarında düşüş sürerken, anlaşmalı Brexit beklentisiyle altın yatay hareket ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.79 düşerek 58.88 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.75 düşerek 53.19 dolara geriledi.

Altın fiyatları da, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflmasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık 'ın Avrupa Birliği 'nden anlaşmalı olarak çıkabileceği (Brexit) umutlarının artmasına bağlı olarak yatay hareket ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,493.77 dolara yükseldi.

Standard Chartered Bank , riskin yukarı eğilimini sürdürmesi ile birlikte, altında bir sonraki yukarı desteğin perakende yatırımcılarından geleceğine dikkat çekti.

Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, "Altın altı yılın en yüksek düzeyine çıkmasına karşın, güvenli liman alımlarından yararlanmayı da sürdürecek" dedi ve fiyatların 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ortalama ons başına 1,510 dolar ve gelecek yılın aynı döneminde ise 1,570 dolarda seyredeceği tahmininde bulundu.