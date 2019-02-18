Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Ticaret Toplantılarının Olumlu Havası Etkisiyle Altın Yükseldi

Emtia Piyasaları – Ticaret Toplantılarının Olumlu Havası Etkisiyle Altın Yükseldi

1 saat önce

– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları konusundaki iyimserlik etkisiyle Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Emtia Piyasaları – Ticaret Toplantılarının Olumlu Havası Etkisiyle Altın Yükseldi, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları konusundaki iyimserlik etkisiyle Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 artışla 15.79 dolardan,

altın, yüzde 0.52 artışla 1,329.1 dolardan,

bakır, yüzde 1.55 artışla 2.842 dolardan,

platin, yüzde 0.17 artışla 808.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.7 artışla 1,431.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,514 liraya döndü.

Petrol fiyatarı, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kısıtlamalarının tedakir fazlasını engelleyeceği düşüncesiyle Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.05 artışla 66.28 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 artışla 55.94 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:54 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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