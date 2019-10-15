Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor
Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor

EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor

35 dakika önce

ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor, System.String[]

ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.34 düşerek 59.15 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.47 düşerek 53.34 dolara geriledi.

Altın fiyatlarında da, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflamasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı ayrılıp ayrılmayacağının belirleneceği zirve öncesi yatay seyir sürüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.10 düşüşle 17.515 dolardan,

altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,488.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.78 düşüşle 2.613 dolardan,

platin, yüzde 1.02 düşüşle 890.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.85 atışla 1,701.3 dolardan işlem görüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya ülkelerine harekat çağrısı: Ya ülkemizin çabalarına destek olacaklar ya da sığınmacıları kabul edecekler
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]