Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Trump'ın Opec Eleştirileriyle Petrol Yüzde 2.0'den Fazla Düştü

Emtia Piyasaları – Trump'ın Opec Eleştirileriyle Petrol Yüzde 2.0'den Fazla Düştü

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle perol fiyatları yüzde 2.0'den fazla düştü.

Emtia Piyasaları – Trump'ın Opec Eleştirileriyle Petrol Yüzde 2.0'den Fazla Düştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle perol fiyatları yüzde 2.0'den fazla düştü.

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.29 düşüşle 65.58 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.32 düşüşle 55.93 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havasıyla yükselen doların gevşemesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 artışla 15.91 dolardan,

altın, yüzde 0.09 artışla 1,334 dolardan,

bakır, yüzde 0.17 artışla 2.9565 dolardan,

platin, yüzde 1.36 artışla 857.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.75 artışla 1,487.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 370 liraya, Cumhuriyet altını da 1,522 liraya döndü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:31 Kaynak: DHA

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