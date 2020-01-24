EMTİA PİYASALARI-WHO açıklamasıyla emtia varlıkları hafif toparlandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün küresel bir acil durum oluşturmadığı açıklaması sonrası değerli metal fiyatları hafif toparlandı.

WHO, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, sonrasında bazı ülkelere de yayılan ve şu ana kadar en az 17 kişinin hayatını kaybettiği coronavirüs salgınının henüz uluslararası bir acil durum oluşturmadığını duyurdu.

Değerli metallerde;

gümüş yüzde 0.19 düşüşle 17.795 dolardan,

altın yüzde 0.35 düşüşle 1,559.90 dolardan,

bakır yüzde 0.04 artışla 2.727 dolardan,

platin yüzde 0.06 artışla 1,007.90 dolardan,

paladyum yüzde 0.76 artışla 2,346.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada da gram altın 297 lira, çeyrek altında 486 lira ve Cumhuriyet altını 2.012 liraya geriledi.

WHO açıklamasının yanında ABD'den gelen verilerle petrol piyasaları, hafta boyunca yüzde 5.0'e yakın değer kaybettikten sonra yükseldi. Enerji Bilgi Yönetim İdaresi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 17 Ocak'ta sona eren haftada 405 bin varil düşüşle 428.1 milyon varile düştüğünü açıkladı.

Türkiye'de de ham petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.35 artışla varil başına 62.26 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.36 artışla 55.79 dolara yükseldi.