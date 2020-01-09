EMTİA PİYASALARI-Yatırımcı odağının hisselere dönmesiyle altın fiyatları karışık

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1.981 liraya geriledi.

ABD ve İran gerilimlerinin hafiflemesine paralel olarak yatırımcıların güvenli liman arayışlarının da azalmasıyla altın fiyatları karışık seyretti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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