Emtia yatırımcısına tatlı kazanç
46 dakika önce
Şeker, yüzde 13,6 ile geçen ay emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu.
Şeker, yüzde 13,6 ile geçen ay emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:10
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