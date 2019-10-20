Son Dakika Haberleri: Emtia yatırımcısına tatlı kazanç
Son Dakika Ekonomi Emtia yatırımcısına tatlı kazanç

Emtia yatırımcısına tatlı kazanç

46 dakika önce

Şeker, yüzde 13,6 ile geçen ay emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu.

Emtia yatırımcısına tatlı kazanç, System.String[]

Şeker, yüzde 13,6 ile geçen ay emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 12:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia yatırımcısına tatlı kazanç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]