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Emtiada düşük talep depolama fiyatları artıyor
46 dakika önce
Emtia fiyatları yıl başından bu yana düşerken, salgın nedeniyle istenmeyen/alınamayan ama üretimi gerçekleşen emtialar depolarda yığılmaya başladı.
Emtia fiyatları yıl başından bu yana düşerken, salgın nedeniyle istenmeyen/alınamayan ama üretimi gerçekleşen emtialar depolarda yığılmaya başladı. Bu da yüzer-depo işlevi gören tankerler de dahil, tüm emtia depolama fiyatlarını yükseltiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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