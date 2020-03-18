Emtialar serbest düşüşte - Son Dakika
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Emtialar serbest düşüşte

1 saat önce

Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor.

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Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor. Petrol 30 doların altını görürken Bloomberg Emtia Endeksi'ne göre emtia fiyatlarında yıl başından bu yana yüzde 23 düşüş yaşanıyor.

Bloomberg, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05 
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