Emtialar serbest düşüşte
1 saat önce
Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor.
Koronavirüsün yarattığı talep şoku emtia fiyatlarında serbest düşüşe yol açıyor. Petrol 30 doların altını görürken Bloomberg Emtia Endeksi'ne göre emtia fiyatlarında yıl başından bu yana yüzde 23 düşüş yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05
Son Dakika Benzine üçüncü büyük indirim geliyor Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı