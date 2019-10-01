Son Dakika Haberleri: "Emziren anneler daha sağlıklı"
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"Emziren anneler daha sağlıklı"

1 saat önce

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, annenin bebeğini emzirmesinin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Comart, annenin bebeğini emzirmesinin, bebeğin gelişiminde en önemli etken olduğu gibi annenin sağlığı açısından da oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Emziren anne ile bebek arasında özel bir bağın oluştuğuna dikkati çeken Comart, "Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anne ile bebeği arasında etkileşim sağladığı bilinmektedir. Emziren annenin serum kortizol, adrenalin düzeyi emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar." ifadelerini kullandı.

Emzirmenin annenin sağlığını koruduğunu vurgulayan Comart, şunları kaydetti:

"Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük ostorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptit arttığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirtilerinin gerilediği gösterilmiştir. Bu da emziren anneler de kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır."

Sivas, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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