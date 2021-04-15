Emziren anneye Ramazan uyarısı: Bebek 1 yaşına bastıktan sonra oruç tutulabilir - Son Dakika

Emziren anneye Ramazan uyarısı: Bebek 1 yaşına bastıktan sonra oruç tutulabilir

15.04.2021 09:45
Emziren anneye Ramazan uyarısı: Bebek 1 yaşına bastıktan sonra oruç tutulabilir, System.String[]

Emziren bir annenin Ramazan ayında oruç tutmasını belirleyen en önemli etkenin bebeğin yaşı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli. Bu dönemde anneler bol bol su tüketmeli ve beslenmelerine dikkat etmeli.

Emziren bir annenin Ramazan ayında oruç tutmasını belirleyen en önemli etkenin bebeğin yaşı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli. Bu dönemde anneler bol bol su tüketmeli ve beslenmelerine dikkat etmeli. Bebek 1 yaşına bastıktan sonra anne rahatlıkla oruç tutabilir" dedi.

Emziren annelerin ramazan ayında oruç tutup tutamayacağına dair önemli açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, kısa süreli açlık ve susuzluğun anne sütünü etkilemediğini belirtti.

"BEBEĞİNDE HUZURSUZLUK HİSSEDERSE ORUCU BIRAKMALI"

Uzun süreli açlık ve susuzluk uyarısında bulunan Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Bu anne sütü içeriğini değiştirebilir. Emziren bir annenin oruç tutmasını belirleyen en önemli etken bebeğin yaşıdır. Şöyle ki ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini öneriyoruz. Bu dönemde annelerin bol bol su tüketmeleri ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Oruç; sıvı alımının azalmasına ve buna bağlı olarak anne sütünün azalmasına neden olabilir. Anne oruç tutarken bebeğinde huzursuzluk, kilo alımında azalma, sık sık emme istemesi, günde dörtten daha az bezi ıslatması, bezde pembemsi lekelenme veya uyku düzeninde değişiklik gelişmesi durumunda orucunu sonlandırmalı" dedi.

HALSİZLİK VE TANSİYON PROBLEMİNE DİKKAT

Bebek 1 yaşına bastıktan sonra annenin rahatlıkla oruç tutabileceğine değinen Dr. Parlak, şöyle devam etti:

"6 ay-1 yaş arasında bebeği olup emziren anneler sahura kadar bol su içmeli, besin değeri yüksek ve tok tutacak gıdalar tüketmeli, aşırı şeker ve yağdan kaçınmalı, güniçerisinde fazla yorulmamalı. Bebeğimize sıvı ve su teklifi yapabiliriz. Emziren annede ciddi baş ağrısı, halsizlik, göz kararması, tansiyon problemi yaşaması durumunda ve kronik rahatsızlığı varsa oruç tutmayı sonlandırmasını ve yeterli sıvı almasını öneriyoruz. Bebek 1 yaşına bastıktan sonra anne rahatlıkla oruç tutabilir."

"HER BEBEK, ANNE VE ANNE SÜT MİKTARI FARKLI"

Emziren annelerin sahura mutlaka kalkmasını ifade eden Parlak, "İftar ile sahur arasında bol miktarda su tüketmeli. Oruç tutan annelerin sütünde magnezyumun, potasyumun, çinkonunazaldığı, vitamin A,C,E ile karbonhidrat, protein ve kalsiyumu değiştirmediği tespit edildi. Emziren anneler bunları göz önünde bulundurarak dengeli beslenmelidir. Gün içinde kendini fazla yormamalıdır.Emziren annelerioruç tutmaya karar verdiğinde mutlaka doktoru ile görüşmeli. Çünkü her bebek, her anne ve anne süt miktarı farklıdır" uyarısında bulundu.


Emziren anneye Ramazan uyarısı: Bebek 1 yaşına bastıktan sonra oruç tutulabilir

Çocuk Sağlığı, Ramazan, Bebek, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Emziren anneye Ramazan uyarısı: Bebek 1 yaşına bastıktan sonra oruç tutulabilir - Son Dakika


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