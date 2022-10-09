Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış - Son Dakika
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Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış

09.10.2022 13:56

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden 26 yaşındaki Bilge Çapa'nın mahkemedeki ifadesinde, "12 Eylül'de doğan bebeğimi emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm" dediği ortaya çıktı.

6 Ekim'de Karşıyaka Mahallesi 933'üncü Sokak'ta iddiaya göre, 12 Eylül'de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeği cesedi buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Emzirirken öldüğünü iddia ettiği bebeğini, 23 gün çatıda saklamış

"SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNDE YATTIĞIMI FARK ETTİM"

Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.

Emzirirken öldüğünü iddia ettiği bebeğini, 23 gün çatıda saklamış

"ÇATIDAN ALIP BAHÇEYE GÖMDÜM"

İtirafta bulunan Çapa, "Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu. Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm. Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün ise ifadesinde, "Bilge Çapa ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Kaynak: DHA

6 Ekim, Eylül, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış - Son Dakika
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