Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce "Emzirme Haftası" kapsamında anne adayları bilgilendirildi.

Kırklareli Devlet Hastanesinde kurulan stantta yeni doğum yapan anneler ve anne adaylarına bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Daha sonra hastanenin konferans salonunda devam eden programda konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, anne sütünün çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni doğan bebeklerin ilk 30 dakikada anne sütüyle beslenmesi gerektiğini ifade eden Cerit, anne sütünün çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık oluşturarak koruyucu etkiye sahip olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini önerdiğini anımsatan Cerit, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yarınlar ve gelecek için bunu şart koşuyor. Biz de her yıl Emzirme Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. Annelik tüm toplumlar arasında kutsal bir görev olarak kabul edilmiştir. Çünkü annelerimiz toplumların geleceğini aydınlatacak yeni nesillerin yetiştiricileridir. Dünyada her yıl bir milyondan fazla bebek anne sütüyle beslenmediği için çeşitli hastalıklara maruz kalarak hayatını kaybediyor. Biz bebeklerimiz ve çocuklarımız ölsün istemiyoruz. Bebekler ilk 6 ay anne sütüyle beslenmesi daha sonrasında ise ek gıdalarla anne sütüne takviye yapılmasını öneriyoruz. Annelerimizi her platformda bilinçlendirmeye çalışıyoruz."

Etkinlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Cebbar Yıldırım Çakar anne ve bebek sağlığı ile anne sütünün önemi hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Başhekim Camettin Atam ile sağlık personeli katıldı.