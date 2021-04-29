Emzirme ve çocukların ağız sağlığı - Son Dakika

Bebeğin çenesini, dilini ve yüz kaslarını kullandığı emzirme aktivitesi bebeğin ağız sağlığına katkıda bulunur. Emzirme sırasında bebeğin kas hareketlerinin benzersiz koordinasyonu biberonla beslenmeden farklıdır. Emzirme, daha fazla kas, dil ve çene hareketi gerektirir, bu da bebek için daha iyi bir çene gelişimi ve kısıtlanmamış hava yolu sağlar.

ABD'de yapılan bir çalışmada araştırmacılar, 1000'den fazla okul öncesi çocuğu örnek aldılar ve bebekken anne sütüyle beslenenlerin diş sürmesinde daha az sorun yaşadıklarını keşfettiler. Bebeklik döneminde emzirme yoluyla uygun yutma alışkanlıkları öğrenilir. Bu tür alışkanlıklar, dil itme ve biberonla beslemedeki pozisyonda olduğu gibi anormal ise, bunun dişlerin kapanması üzerinde zararlı etkileri olacaktır.

Doğumdan hemen sonra -hatta anne karnındayken- birçok bebek ağzın içindeki veya yakınındaki bir şeyi emmeye yatkındır. Bu doğuştan gelen bir reflekstir ve engellenmemelidir. Emzirilirken veya uygun olmak kaydıyla emzik ve biberon kullanan bebeklerde emme alışkanlığı yeterince gelişir. Beslenmeyi sağlamasının yanı sıra bebeğin emzirmenin önemi; dudak, yanak, dil ve çene kaslarının eğitilmesidir.

Eğer bebek emzik kullanıyorsa ilerleyen yaşlarda emziklere ilgisi kaybolmuyorsa bu durum sorun teşkil etmeye başlar. Çocuk her geçen gün alışkanlığını azaltırsa, daha sonra ortaya çıkabilecek problemler de azalır. Bunun bir yolu çocuk uyur uyumaz emziği hemen ağızdan uzaklaştırmak olacaktır.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çok uzun süren emzik alışkanlığında damak yapısının bozulabileceğini söyleyerek şu noktaya dikkat çekti. ''Uzun süre emzik kullanımı damak formunun normalin dışına kaymasına sebep olurken özellikle gece uyurken içinde su dışında bir besin bulunan biberon alışkanlığının süt dişlerinin çok erken yaşta çürümesine neden olabilir''