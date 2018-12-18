En Acayip Japon Abur Cuburlarını Tattık

Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.

Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.

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