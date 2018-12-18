En Acayip Japon Abur Cuburlarını Tattık
1 saat önce
Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.
Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: Youtube
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