Son Dakika Haberleri: En Acayip Japon Abur Cuburlarını Tattık

En Acayip Japon Abur Cuburlarını Tattık

1 saat önce

Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.

Yeni bir tatma videosu daha çektik. Bu sefer elimizde birbirinden tuhaf Japonya'dan gelen abur cuburlar var. Arkadaşlarımız tadarak lezzetlerini değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:38 Kaynak: Youtube

Japonya, Genel
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