En acı Anneler Günü: Yediği erik boğazına kaçan 14 aylık Alya bebek kurtarılamadı - Son Dakika

- En acı Anneler Günü

Yediği erik boğazına kaçan 14 aylık Alya bebek kurtarılamadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 14 aylık Alya Aslan isimli bebek yediği eriğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi defnedilen küçük bebeğin annesi Feride Aslan ise sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkezde yaşandı. Sezer-Feride Aslan çiftinin 14 aylık ikiz kızlarından Alya Aslan, erik yemek istedi. Yediği erik boğazına kaçan küçük kız bir süre sonra çırpınmaya başladı. Nefes alamayan küçük çocuğun kalbinin durduğu öğrenildi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alya Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük tabuta konulan Alya'nın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak Beycuma beldesine bağlı Hacıali köyü Merkez Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip, sosyal mesafe gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi defnedildi.

Herşeyden habersiz olanları izleyen Alya'nın ikizi Asya ise yakınları ile birlikte mezarlığın başında bekledi. Sinir krizleri geçiren anne Feride Aslan ise küçük kızın defnedilmesinin ardından mezarlığa getirildi. Kızının mezarı başına bir süre feryat eden anne Feride Aslan, güçlükle ayakta durabildi. Aile ise tek tesellilerinin diğer kızları olduğunu ifade etti.

Hacıali Köyü Muhtarı Şahin Akçay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar ikizdi. Erik yerken birisinin boğazına erik kaçıyor. Hastanede vefat ediyor. İkisi de 14 aylık. Cenazeyi hastaneden aldık, defnettik. Anneler Günü'nde böyle bir acının yaşanması çok zor" diye konuştu.