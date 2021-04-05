En acı bakış.. Kızlarına sarılarak morga götürülen eşine son kez baktı - Son Dakika

En acı bakış.. Kızlarına sarılarak morga götürülen eşine son kez baktı

Eşini kaybeden kadın, kızlarına sarılarak morga götürülen eşine son kez baktı

Hayatını kaybeden Ali Çiftçi'nin kızları acı haberi okulda aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir binada kurulan tahta inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin eşi, hayat arkadaşının morga götürülmesini gözyaşları içinde kızlarına sarılarak izledi.

Olay Şehitkamil İlçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı Nejla Kaplan Apartmanı'nda tamirat işi yapan Ali Çiftçi (40), bir anlık dikkatsizlik sonucu binada kurulu olan tahta iskelenin son katından aşağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu baş üstü düşen talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızları olayı derste öğrendi, eşi göz yaşlarıyla veda etti

Olayın ardından Çiftçi'nin iş arkadaşları durumu aileye haber verdi. Olay yerine gelen Ali Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileye müdahale etti. Babalarının çalıştığı binadan düştüğü haberini derste alan kızları Yağmur ve Damla Çiftçi'yi öğretmenleri olay yerine getirdi. Babalarının öldüğü haberini ise iki kız kardeşe amcaları verdi. Talihsiz işçinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin Adli Tıp'a gedildiği esnada anne ve kızları bir birlerine sarılarak gözyaşı döktü.