En Acı Bekleyiş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Esra ve Kamil Göktaş çiftinin çocukları 4,5 yaşındaki Servet Metin'e lösemi teşhisi konulmasının ardından aile donör arayışına başladı. Temmuz ayında oğullarının lösemi hastası olduğunu öğrenen ve o günden sonra uygun ilik bulunması için çabalayan Göktaş ailesi umudunu, 17 Aralık 'ta dünyaya gelen oğulları Mustafa Kemal'e bağladı. Servet'in hayatı, kardeşinin doğumu sonrası alınan kordon kanının uyumuna bağlı. Sonuç, 17 Ocak'ta belli olacak. İzmir 'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Esra ve Kamil Göktaş çiftinin oğlu Servet Metin'e, 27 Temmuz'da halsizlik şikayetiyle götürüldüğü Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Minik oğullarının tedavisi için Lösemili Çocuklar Vakfı 'nın ( LÖSEV Ankara 'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne giden Göktaş Ailesi, burada ikinci bir hastalık haberi aldı. Esra ve Kamil Göktaş çifti, Servet'in hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut myeloid lösemi (AML) yani çift hücreli lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi altına alınan Servet için başlayan donör arayışı ise sonuç vermedi. Oğullarının yaşaması için kan bağışı çağrısında bulunan Göktaş Ailesi, şimdilerde umudunu 17 Aralık'ta dünyaya gelen oğulları Mustafa Kemal'e bağladı. Mustafa Kemal'in doğumu esnasında kordon kanı toplaması yapıldı. Kanın uyum sağlaması halinde, nakil yapılacak. Kardeşinin iliğinin uygun olup olmadığının sonuçları ise 17 Ocak'ta belli olacak.KAN UYUMLU ÇIKMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAKGöktaş Ailesi, doktorların vereceği güzel haberi beklerken baba Kamil Göktaş, "Oğlum 5 kür kemoterapi aldı. Uzun süre donör aradık ama bulamadık. Şimdi temennimiz yeni doğan oğlumuzun, ağabeyine umut olması" dedi. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 'nde işçi olarak çalışan 33 yaşındaki Kamil Göktaş, bu formülün de işe yaramaması halinde kendisinden nakil yapılacağını aktardı ve "Çift hücreli bir lösemi türü olduğu için çok fazla zamanımız kalmadı. İlik naklinin aslında yapılmış olması gerekiyordu. Ocak ayı içerisinde eğer kordon kanındaki uyum sağlanamazsa, yüzde 50 uyumlu olan benden ilik nakli yapılacak" dedi.'3 TÜP KAN BİR HAYAT DEMEK'Uzun süredir Servet Metin için uygun ilik bulunması konusunda çaba harcayan Kamil Göktaş, kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Verilecek 3 tüp kanın bir çocuğa hayat vereceğini, bir çocuğa sağlıklı gelecek sunacağını ifade eden Göktaş, "Sadece benim oğlum için değil hastanede yüzlerce çocuk var. Herkes umutla bekliyor. Hasta çocukların hepsinin kardeşi yok. Kan vermek çok büyük bir operasyon da gerektirmiyor. Ben bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten verecekleri 3 tüp kan, bir aileye can oluyor, kan oluyor. Bir çocuğun hayatını kurtarıyor" diye konuştu.- İzmir