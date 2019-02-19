Son Dakika Haberleri: En Acı Bekleyiş

En Acı Bekleyiş

12 dakika önce

Muğla'daki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan operatör 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'na ulaşmak için çalışmalar devam ederken, dedesi Mehmet Çapacıoğlu bir umutla torununun sağ olarak kaya altından çıkarılmasını bekliyor.

En Acı Bekleyiş, System.String[]
Muğla'daki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan operatör 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'na ulaşmak için çalışmalar devam ederken, dedesi Mehmet Çapacıoğlu bir umutla torununun sağ olarak kaya altından çıkarılmasını bekliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan taş ocağında meydana gelen göçükte tonlarca ağırlıktaki kayanın altında kalan son 3 işçiden ikisinin cenazesi bulundukları yerden çıkarılırken, diğer işçi Servet Çapacıoğlu'nu çıkarmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede Muğla Valisi Esengül Civelek çalışmaları yakından takip ederken, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

24 yaşındaki operatörün çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Meydana gelen göçükte 3 arkadaşı ile birlikte göçük altında kalan, bir yıldan beri taş ocağında çalışan 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun yeri belirlenirken, ekipler Çapacıoğlu'na ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Genç operatörün kaya altından çıkarılması çalışmalarını dedesi Mehmet Çapacıoğlu yakından izliyor. Jandarma ve AKUT görevlilerinin yardımı ile torununun bulunduğu alanda çalışmaları izleyen dede Mehmet Çapacıoğlu ve yakınları bir umutla beklemeye devam ediyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

İşçi, Milas, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Acı Bekleyiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]