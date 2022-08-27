En acı bekleyiş... Arkadaşlarıyla denize girdikten sonra boğulan ve kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Ekipler, 5 gündür hem denizden hem de havadan Süleyman'ı ararken, çaresiz ailesi de sahilde çocuklarından gelecek iyi bir haberi bekliyor

MERSİN - Mersin'de 2 arkadaşıyla denize girdikten sonra boğulan ve kaybolan 19 yaşındaki Süleyman Mahmut Veli'yi arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 5 gündür hem denizden hem de havadan Süleyman'ı ararken, çaresiz ailesi de sahilde çocuklarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos Salı akşamı 2 arkadaşıyla birlikte Mersin Millet Bahçesi sahilinden denize giren yabancı uyruklu Süleyman Mahmut Veli (19), dalga boyunun yüksek olmasından dolayı boğulmaya başladı. Yanındaki 2 arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 19 yaşındaki Süleyman, boğularak, kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine hemen bölgede çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Sahil Güvenlik ekipleri, ilk günkü aramadan sonuç alamadı. O günden itibaren hem denizden hem de havadan arama çalışmalarını sürdüren ekipler, henüz Süleyman'a ulaşamadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda dalış yapan ekipler, her ihtimali değerlendiriyor.

Süleyman'ın acılı ailesi ise kıyıdaki yakalıklarda çaresiz bir şekilde çocuklarından gelecek iyi bir haber beklerken, ekiplerin çalışmalarını da 4 gözle takip ediyor.

"Biz ölüme artık razıyız ama bulamıyoruz"

Yeğenin boğulmasıyla ilgili konuşan dayı Seyod Nebo, "Olay salı günü akşamı oluyor. Süleyman ve 2 arkadaşıyla Mersin Millet Bahçesi sahiline geliyor ve buradan denize giriyor. Burada dalgalar çok yüksek olduğu için Süleyman burada boğuluyor ve kayboluyor. Arkadaşları ise zor bela kendilerini kurtarıyorlar. O günden beri biz ve ekipler arıyoruz ama daha bir sonuç elde edemedik. Bugün biraz deniz sakin, ekiplerde sabahtan beri arıyorlar, Allah razı olsun. Tabi artık Allah'ın rahmetini bekliyoruz. Biz ölüme artık razıyız ama bulamıyoruz. Artık nerden çıkar Allah bilir" dedi.