En acı bekleyiş... Barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

En acı bekleyiş... Barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Baraj iki kardeşi ayırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacılı barajına piknik yapmak için gelen aynı iki kardeşten biri kurtarılırken barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacılı barajına Kayseri'den piknik yapmak üzere gelen Avut ailesi adeta kabusu yaşadı. Baraja serinlemek üzere giren 38 yaşındaki Mustafa Avut ve 25 yaşındaki Adem Avut bir süre sonra gözden kayboldu. Avut ailesi iki kardeşin gözden kaybolması sonrası durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 38 yaşındaki Mustafa Avut kurtarılırken kurtarılan Avut'a ilk müdahalenin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ise gün boyunca barajda kaybolan 25 yaşındaki Adem Avut'u arama çalışmalarını sürdürürken acılı ailenin bekleyişi ise yürekleri burktu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunması için yoğun çaba sarf edilirken baraja kayıp Adem Avut'u bulmak üzere balık adamlar geldi. Balık adamlar tarafından Bayram Hacılı barajında aranan Adem Avut'a henüz rastlanılmazken acılı aile ise olayın nasıl meydana geldiğini AFAD ve sağlık ekiplerine ağlayarak anlatması ise yürekleri burktu.

Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Avut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.