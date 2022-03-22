En acı bekleyiş... Hayatını kaybeden babasının yanından biran olsun bile ayrılmadı - Son Dakika
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En acı bekleyiş... Hayatını kaybeden babasının yanından biran olsun bile ayrılmadı

22.03.2022 19:53

En acı bekleyiş... Hayatını kaybeden babasının yanından biran olsun bile ayrılmadı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kağıt toplarken kalp krizi geçiren öğrenilen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

En acı bekleyiş... Hayatını kaybeden babasının yanından biran olsun bile ayrılmadı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kağıt toplarken kalp krizi geçiren öğrenilen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu da, cenazenin başında çaresiz bakışlarla olup biteni izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Hasan E. biranda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada maktulün oğlu olduğu öğrenilen kişi, babasının yanına geldi. Cenazenin başından biran oldun bile ayrılmayan şahıs, çaresiz gözlerle olup biteni izledi. Hasan E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kalp Krizi, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En acı bekleyiş... Hayatını kaybeden babasının yanından biran olsun bile ayrılmadı - Son Dakika


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