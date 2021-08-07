En acı 'hasat' başladı

GAZİANTEP - Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "kırmızı biber" hasadı başladı.

İlçede toplanda 20 bin dekar alandan üretilen biberler, pul biber, toz biber ve salça yapımında kullanılıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te yetiştirilen kırmızı biberler, iç piyasanın yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Eskişehir'de İnşaat Mühendisliği okuyan Berat Çiftçi, pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla zamanını babasına yardım ederek değerIendirdiğini kaydetti.

"Erken ekip, erken hasada başladık"

60 dönüm araziye berber dikimi yaptıklarını belirten Çiftçi, "Biberi 1'nci ayın 20'sinde ektik. Bu sene geçen seneye nazaran biraz erken ektik. Bu sene yağmurlar 1'nci ayda kesince korktuk ve ekimi yaptık şuanda topluyoruz. Ameliye sıkıntısından dolayı biraz da erken topladık, aslında 8'nci ayın 15'i daha iyidir" dedi.

Adı 'Maraş' üretimi İslahiye

'Maraş Biberi' olarak geçse de büyük bir bölümünün İslahiye'de üretildiğini kaydeden Çiftçi, "Pul biber, toz biber yapılıyor. Kendisi 'Maraş Biberi' olarak geçiyor ama İslahiye'de üretiliyor. Biberin çeşitleri var ama Kahramanmaraş'ın ismi var, İslahiye, bölgesinde tarım ve fabrika olarak çok önce hatta Kahramanmaraş'la yarışabilir derecede" ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri ürünü fabrikalara sattıklarını kaydeden Çiftçi, fiyat koşunda ise 3,5-4 lira arasında geçtiğinin söylediğini ama henüz o fiyatlara alanın olmadığını kaydetti.