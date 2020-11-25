En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı - Son Dakika

En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı

25.11.2020 11:00

En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı.

En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı

Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı

SİVAS - Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta, kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı.

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Sivas'ta soğuk hava kadar toprak sıcaklığındaki düşüklük de dikkat çekiyor. Zemheri soğuklarda toprak adeta buz kesiyor. Donan toprağın kazılması güçleşirken, dökülen beton da kurumuyor.

Bu nedenle Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye'nin en düzenli mezarlıklarından birisi olan Yukarı Tekke mezarlığında kış hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklar müdürlüğü ekipleri, mezarların yürüyüş yollarını hazırlayarak 2 bin mezarın alanını kışa hazırladı.

Mezarlıklar Müdürü Mehmet Kaynar, Sivas'ta cenaze hizmetlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatarak kış hazırlıklarını da tamamladıklarını söyledi. Kaynar, "Yukarı Tekke Mezarlığı, Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli mezarlığıdır. Süreç itibariyle kış sezonuna girdik. 2021 yılının Mart ayına kadar defin işlemlerinin yapılabileceği hazırlıkların tamamını yaptık. Hem cenazelerin alındığı, müdürlüğümüzün bulunduğu yerlerde hem de aile ve sıra mezarlığımızın bulunduğu yerlerdeki hazırlıklarımızın tamamını yapmış bulunmaktayız. Şuanda sezon itibariyle kepçemiz çalışıyor. Tamirat, tadilat noktasında da mezarlıklar müdürlüğümüzün içerisinde bulunan bu mezar alanlarının bakım ve onarımını Mart ayına kadar hazırlamış bulunmaktayız. Tahtasından, kefeninden, taşıma sisteminden ve defin işlemlerinin hepsinden ücret almadan vatandaşların bu acı gününde yanlarında olmaktan belediye olarak, kurumsal olarak onların yanında farkındalığımız ortaya koymaktan bizde mutluktuk duyuyoruz. Toprak donuyor, mevcut el eşimiyle mezarlıklarımızın yapım işi zorlu. Bu durumda kepçelerin daha rahat çalışabileceği, inşa gücünün daha rahat çalışabileceği bir sezonda 3. ay ve 4. ayın çalışmasını şimdiden yapmak zorundaydık ve hazırlığımızı da tamamen bitirmiş durumdayız. Şuan da 2 bine yakın mezar sayısı mevcut" dedi.

En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı
En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı
En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı
En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı

Mezarlıklar Müdürlüğü, Türkiye, Sivas, Mezar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "tetanos-difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler         
08:50
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:11:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En acı hazırlık...Kış öncesi defin işlemleri için 2 bin mezar hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei