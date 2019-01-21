En Acı Karne

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesini annesi ve teyzesi İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesini annesi ve teyzesi İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden aldı.



2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Karnelerin dağıtıldığı cuma günü acısından dolayı okula gidemeyen acılı Anne Gülistan Özger bugün küçük oğlu Taha Yasin ile birlikte Gültepe İlkokulun'a giderek oğlu Mertcan'ın karnesini İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlundan aldı. Daha sonra oğlunun sınıfına geçen Anne Gülistan Özger, Mertcan'ın sırasını ve karnesini öperek gözyaşı döktü.



Acılı Anne Gülistan Özger, "Varım yoğum artık Yasin'im. Onun eğitimi için elimden geleni yapacağım. Mertcan'ın karnesi o kadar iyi ki tek hayali polis olmaktı. Anne polis olup seni koruyacağım diyordu. Dersleri çok iyiydi, okumayı seviyordu, bırakmadı. Yaşatmadı oğlumu" diye gözyaşı döktü.



"En ağır cezayı istiyorum"



Gülistan Özger, oğlunun katili eski eşi Mehmet Yılmaz'ın Adana'ya götürüldüğünü psikolojik tedavi gördüğü bilgisini aldıklarını belirterek, "Devletten tek bir isteğim var. Ona müebbet üstüne müebbet versinler boş yere beslemesinler. Onun yaşadığı her gün ben ızdırap çekiyorum. Serbest kalıp yeni katliamlar yapmasını mı istiyorlar" dedi. - HATAY

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