Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı

17.06.2022 11:48

Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı En acı karne töreni: Kazada ölen Tuana için okulunda karne töreni düzenlendi Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit'ten geriye şampiyon oldukları hentbol takımındaki görüntüleri kaldı.

Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı

En acı karne töreni: Kazada ölen Tuana için okulunda karne töreni düzenlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit'ten geriye şampiyon oldukları hentbol takımındaki görüntüleri kaldı. Kazada ölen Tuana Yiğit için ayrıca okulunda karne töreni düzenlendi. Törende Tuana'nın arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı.

Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 2021-2022 yılında okulunu başarıyla bitiren ve takdir belgesi almaya hak kazanan Tuana Yiğit için okulu Merkez Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Sırasının üzerine fotoğrafları, karnesi ve takdir belgesi konulan Tuana Yiğit için arkadaşları ve öğretmenlerinden helallik istendi. Ayrıca törende Tuana Yiğit'in ruhuna yapılan duanın ardından sessiz bir şekilde öğrenciler karnelerini alarak dağıldı. Törende Yiğit'in öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı

Okulların kapanması ve karnesini almaya 1 gün kala geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Yiğit'ten ise okul takımında oynadığı Hentbol maçlarındaki kupa kaldırışı ve maçları kaldı. Bu yıl Kastamonu'da il genelinde düzenlenen Okullararası Hentbol Şampiyonasında birinci olan Merkez Ortaokulu takımında yer alan Tuana Yiğit'in, şampiyonluk kupasını kaldırdığı o görüntüler kaldı. Ayrıca Tuana Yiğit'in son kutladığı doğum gününde pastanın üzerindeki mumları üflemesi de yürekleri dağladı.

"Hentbol takımımızda oynuyordu, başarılı bir öğrencimizdi, çok üzüntülüyüz"

Tuana'nın okulun hentbol takımında oynadığını söyleyen Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, "Gayet başarılı bir öğrencimizdi. Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşı güzel davranışlar sergileyen bir öğrencimizdi. 30 yıllık meslek hayatımda bundan daha acı bir karne töreni yaşamadım. Halbuki karne törenleri sevinç içerisinde olur. Ama biz bugün üzüntü içerisindeyiz. Acımız büyük. Keşke yaşanmasaydı, keşke herkes kurallara uyabilseydi, keşke imkanlar daha farklı olabilseydi. Tuana yaşasaydı keşke. Ömrünün baharındaki bir öğrencimizi toprağa vermek zorunda kalmasaydık. Ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Tuana'nın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatan Özden, "Keşke kendisi de aracı kullanan da kurallara uyabilseydi. Böyle olmasaydı, bu acıyı yaşamasaydık. Ama takdir ilahi, Allah'ın verdiği ömrü, bir saniye bir nefes daha uzatmak mümkün değil. Tuana sevdiğimiz bir öğrencimizdi. Başarılı bir öğrencimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün okul olarak acı günümüzde yanımızda olan velilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle acı bir günde kelimeler kifayetsiz kalıyor. Üzüntümüz büyük. Hem Merkez Ortaokul ailesine hem de kendi ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin"

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden Tuana'dan geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

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