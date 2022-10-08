180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili... - Son Dakika
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180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili...

08.10.2022 11:01

Bursa'da geçtiğimiz yıl karantinada olması gerekirken alkollü direksiyon başına geçen ve 180 kilometre hızla giderken önündeki otomobile çarpıp, 20 yaşındaki kızın ölümüne sebebiyet veren şahıs 1 yıl sonra tahliye edildi. Ölen genç kızın acılı annesi, "Alacağı ceza bu kadar mıydı?" diyerek verilen bu karara isyan etti.

23 Ekim 2021 tarihinde İstanbul-Bursa- İzmir otoyolu, Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.K. idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halinde olan Burak B.'nin idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye oldu

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kaza neticesinde Burak B.'nin yanında oturan 20 yaşındaki kuzeni Ceren Özkükner araçtan savrularak orta bariyere çarptı. Ceren Özkükner olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, R.T.K.'nın 2.53 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye oldu

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasında hakim karşısına çıkan, R.T.K., önceki ifadelerini tekrar ederek, "Sevgilimle tartıştım, alkol aldım. Yakın zamanda annemi kaybettiğim için psikolojim bozuktu, yolda uyuya kaldım. Çok pişmanım, keşke ben rahmetli olsaydım, ailem tahliye olmamı bekliyor" dedi.

20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye oldu

12 YIL CEZA ALMIŞTI, 1 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti R.T.K.'ye 12 yıl ceza verdi. İnfaz yasasına göre R.T.K 12 yılın 1 yılını cezaevinde geçirdiği için tahliye edildi. 20 yaşındaki kızını toprağa veren acılı anne Güzel Özkükner, "Geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de, Covid-19 teşhisi konulan alkollü sürücü, karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçip yüksek hızla kızımın ve kuzenin bulunduğu otomobile çarpıp ölümüne sebep oldu" dedi.

20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye oldu

"ALACAĞI CEZA BU KADAR MI?"

Adaletin tecelli etmesini isteyen anne Özükükner, "Kızıma bulunduğu otomobile çarpan alkollü sürücü olay yerinde polise ehliyeti olmadığı için abisinin kimliği vermiş. Kullandığı otomobilde kendisine ait değil. 4 duruşmaya da girdik. Alkollü sürücü, 4 duruşmada da sevgilisiyle tartıştığını alkol aldığını ve içeride çok kaldığını beyan etti. Fakat ben mahkemede adaletin yerini bulmasını çok istedim. Ancak daha 1 yıl yatmadan tahliyesine karar verildi. Evladımın ölümüne sebep olan kişinin alacağı ceza bu kadar mı?" diye konuştu.

YORUMLAR
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İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN YOLCU ÖLDÜ İZMİR'DEN İSTANBUL'A GELDİĞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALAN YOLCU ÖLDÜ 20 yaşındaydı...En acı tahliye 20 yaşındaydı...En acı tahliye
Kaynak: İHA

İstanbul, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 180 kilometre hızla giderken 20 yaşındaki genç kızı öldüren alkollü sürücü, 1 yıl sonra tahliye edildi! Acılı aile karara tepkili... - Son Dakika
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