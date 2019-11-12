Son Dakika Haberleri: En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu

En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu

7 saat önce

En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulunduİSTANBUL - Esenyurt'ta dün kayıp ilanı verilen bir kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu.

En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün kayıp ilanı verilen bir kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu. Olay yerinde tesadüfen ambulansı görerek duran kayıp adamın yakınları ise ölen şahsın yakınları olduğunu öğrenince büyük şoke yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ya yaşayan 38 yaşındaki İsmail K.'nin yakınları dün polise giderek kayıp ilanında bulundu. İhbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, bugün Esenyurt Hoşdere Mevkii TEM bağlantı yolunda ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden ekiplerin incelemesinde bulunan şahsın kayıp ilanı verilen İsmail K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şahsın bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

Öte yandan olay yerinden geçerken ambulansı gören ve duran kayıp adamın yakınları ise, yatan kişinin dün kayıp ilanı verdikleri yakınları olduğunu öğrenince büyük şoke yaşadı. Gözyaşı döken aileyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılacak.

En acı tesadüf... Aradıkları kayıp şahıs ölü bulundu

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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