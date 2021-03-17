En acı ziyaret...Oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın, beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı - Son Dakika

En acı ziyaret...Oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın, beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı

DÜZCE - Düzce'de oğlunu ziyarete giden yaşlı kadın beton mikserinin altında kaldı. Yaşlı kadın kazada ağır yaralanırken, geriye ise oğluna götüreceği yiyecekler kaldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1590 sokak üzerinde inşaata beton döken Ömer C'nin kullandığı 81 DM 630 plakalı Mercedes marka beton mikseri hareket ettikten sonra, oğlunun evine ziyarete gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Gülaç'a göremeyerek çarptı. Beton mikserinin arka tekerleklerinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gülaç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü Ömer C. ise gözaltına alındı.

Kaza sonrası kadının yardımına koşan vatandaş, "Ben kazayı görmedim ama hemen sonrasında yaşlı kadının yardımına koştum. Kadının bacağı kopmuştu ama kendindeydi, konuşabiliyordu. Yakınlarda oğlu oturuyor. Onu ziyarete gelmiş. Elinde de torbalar vardı. Sanırım oğluna getirmişti" dedi.

Ayşe Gülaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.