"En ağır fuar" 23 Ekim'de açılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı" 23 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, düzenlendiği ilk yıla göre 5 kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkati çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 5'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İlk senesinde 550 blok mermerin yer aldığı fuarda, bu yıl toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 bin 200 blok mermer sergilenecek.

Tonu 250 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünlerle yaklaşık 20 milyon dolarlık değere ulaşan fuar, 205 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 8 salon ve açık sergileme alanında sektörün "en ağır fuarı" olarak nitelendiriliyor.

Çin ve Hindistan başta olmak üzere Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya, İsrail, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkeden iş insanının ağırlanacağı fuar 26 Ekim'de sona erecek.

"Fuar, Türkiye için vitrin niteliğinde"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, gerek ulusal gerekse uluslararası ziyaretçilerin yakından takip ettiği fuarın, dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından Türkiye için vitrin niteliğinde olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında sergilenecek blok mermerlerin çoğunun satıldığını kaydeden Ersözlü, "Ülkemizin ihracatına katkı yapan organizasyon, sektörün gelişimi adına da önemli bir buluşma noktası. Düzenlendiği ilk yıldan beri sürekli büyüyen fuarımız, farklı coğrafyalardan gelen birçok kişiyi ağırlayarak kıtalar arası buluşma noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'da fuarcılık alanında önemli bir değişime öncülük ettiklerini, blok mermer fuarının da bu vizyonun bir ürünü olduğunu ifade etti.

Fuarların temel amacının alıcı ile satıcıyı buluşturmak olduğuna dikkati çeken Burkay, "Bu yıl başta Çin ve Hindistan olmak üzere farklı ülkelerden sektör profesyonelleri fuarı ziyaret edecek. Fuara katılacak alım heyetleri verimli iş bağlantılarına öncülük edecek ve sektörümüzün ihracatına büyük güç katacak. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarda sergilenen tüm ürünlerin satılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu da organizasyonun dünyanın ilk ve tek blok mermer fuarı olduğuna işaret ederek, 26 ilden 200'ü aşkın katılımcı firmanın yer alacağı organizasyon için bin 600 tır mermer blokun fuar alanına getirildiğini duyurdu.