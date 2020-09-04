En akıllı otoyol Niğde-Ankara arasında - Son Dakika

330 kilometre uzunluğundaki Ankara- Niğde Otoyolu büyük yenilikler içeriyor Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile tek merkezden yönetilecek.

Sistem ile otoyolda meydana gelebilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak. Projenin ayrıca ticari faaliyetlerde ciddi hareket getirmesi bekleniyor.. Tuz gölü, Kapadokya ve Ürgüp bölgesine ulaşım sağlanacak. Bu şekilde ekonomik ve sosyal hayata katkı sağlayacak.

Otoyol, Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek.

Sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi.

Otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu bulunuyor.

Yolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek. Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak.

Otoyol güzergahında 65 değişken mesaj işareti var. Sürücüler kaza ya da diğer tehlikeli durumlarda bu işaretlerle uyarılacak.

(İHA)