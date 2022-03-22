En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi

22.03.2022 19:59
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, plakası kalemle boyanarak değiştirilmiş aracı durdurdu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, plakası kalemle boyanarak değiştirilmiş aracı durdurdu. Sürücünün verdiği iki ehliyette sahte çıktı. Kasada bulunan toz malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

İlginç olay, D-100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. 34 EVZ 647 plakalı ticari kamyonetin plakasının kalemle boyanarak 34 EVZ 847 yapıldığını fark eden ekipler, aracı durdurdu. Sürücünün verdiği iki ehliyetinde sahte olduğunu fark eden ekipler gerekli önlemleri alarak şahsın sorgulamasını yaptı. Ancak şahsın arandığı, verdiği sahte kimlikte ismi geçen şahısların da arandığını tespit etti. Şahsa eşlik eden otomobilde bulunan iki kişi ile ticari araçtaki sürücü hemen gözaltına alındı.

Kasada variller içinde bulunan toz malzemenin ne olduğunun anlaşılamaması üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Yunus timleri de şahıslar ve araç üzerinde inceleme yaptı. Toz malzemeye, detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu. Maddenin kriminal laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise karakola götürüldü. Kalemle değiştirilen plakayı görenler ise, 'En amatör sahtecilik' yorumunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi
En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa En amatör sahtecilik, polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika


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