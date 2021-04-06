En anlamlı 59 mektup: Annelerin otizm mücadeleleri sergilendi - Son Dakika

Türkiye'de otizmli çocuk annelerinin otizm ile mücadele konusunda yazdığı 59 adet mektup Tekirdağ'da sergiye açıldı.

Avrupa Birliği Hibe Fonu tarafından desteklenen "Otizmli çocukların annelerinden mektup var" isimli etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde otizmli çocukların annelerinin bu konuda verdikleri mücadeleleri yazdıkları 59 adet mektup Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde sergiye açıldı. Süleymanpaşa İlçesinde vatandaşların okuması için tek tek sergilenen mektuplara vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Açık, "Neden 59 mektup? Avrupa Birliği Destekli bu projemizi başlarken, her 59 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Buna dikkat çekmek istedik. Hatta Tekirdağ'ımızın il koduyla aynı olduğu için Tekirdağ otizmin farkında sloganını da duyurularımızda kullandık. 2020 yılı içerisinde açıklanan son verilere göre ise her 54 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Yani risk giderek artıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen mektuplarda çeşitli mücadele yöntemleri, talepler ve öneriler yer alıyor. Bu konular grafiklerle analiz edilerek kitaba konuldu. Bu kitabın amacı tek kişi ile yapılan mücadeleleri bir araya getirerek, annelerin gereksinimlerini ve tabi ki çocukların gereksinimlerini toplumda ve kamuoyu otoriteleri tarafından görünür kılmak.

Otizmli çocukların annelerinden mektup var" isimli sergi 2 gün boyunca ziyarete açık olacak. - TEKİRDAĞ