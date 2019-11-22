En anlamlı futbol maçı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tekirdağ'da öğretmenler ve gazeteciler arasında futbol maçı yapıldı. Oyuncular maça 'İyi ki Varsın Öğretmenim' pankartıyla çıkarken maç sonunda da günün anlam ve önemi nedeniyle pasta kesildi.



24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan gazeteciler arasında futbol maçı yapıldı. Halı sahada yapılan maç öncesinde gazeteciler ve öğretmenler 'İyi ki Varsın Öğretmenim' pankartıyla sahaya çıktı.



Oyuncuların sahadaki yerini almasıyla maçın başlama vuruşunu Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaptı. Dostane bir şekilde geçen Öğretmenler Günü futbol maçında dostluk kazanırken, öğretmenler böyle bir günde kendileri ile maç yapan gazetecilere teşekkür etti.



Maçın sonunda günün anlam ve önemi nedeniyle pasta kesildi. Maçı sonuna kadar izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tüm oyunculara teşekkür etti. - TEKİRDAĞ