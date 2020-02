En anlamlı proje: Ayaklarının üzerinde durana kadar proje sürecek - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi ülkede birçok belediyeye örnek olacak bir projeye imza attı. Proje kapsamında amacıyla 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençler belediyenin çeşitli kademelerinde görev almaya başladı. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyede görev alan gençlerin gelişme kaydettiğini belirtti.



Hayata katılımlarını arttırarak becerilerini geliştirmelerine yardımcı amacıyla 25 Down sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençler Süleymanpaşa Belediyesinde görev almaya başladı. Türkiye geneli birçok belediyeye örnek olan projede Down sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençler Süleymanpaşa Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev alarak hayatta olup bitenleri daha kısa sürede öğrenme fırsatı buluyor. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Down sendromlu ve Otizmli çocuklar ile gençlerin kendi ayaklarının üzerine basana kadar, yaptığı işten emin olana kadar projeyi sürdüreceklerini belirtti.



Diğer belediyelere örnek olacak



Özel bireylerin öz güvenlerinin daha yükseğe taşınabilmesi için böyle bir proje hazırladıklarını anlatan Başkan Yüksel, "Belediyenin belli başlı müdürlüklerinde yarı zamanlı çalışacak şekilde gördüğünüz gibi onlara görevler veriyoruz. Oğuzhan bu konuda benim favorimdir. Gelip imza attırıyor. Gelen misafirleri karşılayıp, 'Hoş geldiniz' diyor. Bir kere öz güveni yükseliyor. En önemli konu bu. Sadece down sendromlu değil, otizmli çocuklar da bu projenin kapsamında. Dolayısıyla proje kapsamında bunu bir tık daha yükseğe taşıyabilirsek, çocukların öz güvenlerinin daha yükseğe çıkartılması ile alakalı büyük bir işe imza atmış olacağız. Bunun faydalarını görüyoruz. İlk gelen Oğuzhan'ın yaklaşımı, utangaçlığı ile şimdiki durumunda birçok şeyi aşmış durumda. Biraz önce gördünüz artık kendini ifade edebiliyor. Nereye imza atacağımı gösteriyor. Arkada da atılması gereken imzaların olduğunu söylüyor. Yani aslında topluma kazandırılması gereken bu kardeşlerimizin diğer kurumlarda da buna benzer projeler yapması lazım. Diğer ilçe belediye başkanlarımızla da bu konuda tavsiyelerde bulunduk. Çocukların içine kapanıp, kendi içinde karamsarlığa boğulmalarındansa biraz daha sosyalleşmesi, öz güvenlerinin yükselmesi çok da keyifli" dedi.



"Gelişmeyi fark ettikçe projenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun"



Onlarla muhabbet etmenin çok keyif verici ve farklı olduğunu söyleyen Başkan Yüksel, şunları kaydetti:



"Onların o gülüşü insana haz veriyor. Gün içerisindeki bütün o enerjini atıyorsun. Güzel tarafı da şu onlardaki o gelişmeyi fark ettikçe bu projenin ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun. Ben bu konuda bize destek veren belediyedeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü özel bir ilgi istiyorlar, onlarında duygularıyla oynanmaması gerekiyor. Çünkü çabuk kırılabiliyorlar. Ama senin benimmiş gibi, toplumun bir parçasıymış gibi onu gördüğün an karşı taraftan o elektriği alıyorsunuz. Önemli bir proje inşallah önümüzdeki yıl daha da genişletilerek, daha da büyüterek devam ederiz. Bu konuda meclisten 25 kişilik izin aldık. 25 tane kardeşimiz bu projede görev alıyor."



Ayaklarının üzerinde durana kadar proje sürecek



Başkan Yüksel yanında görev alan bireylerden örnek göstererek, "Mesela ismine kart yapmış. Kendine çaycı başkanı demiş. 'Bunu neden yaptın Oğuzhan' dedim. 'Ben başkan olmak istiyorum. Çaycı başkanı en güzeliydi' dedi. Bırakıyoruz bazı şeyleri kendileri planlasınlar. Özgürce bırakıyoruz. Bence yapılması gereken doğru bir projeydi. Gerek sosyal medyadan olsun, gerekse dışarıdan vatandaşlarımız tarafından bu proje kapsamında çok güzel tepkiler aldık. İşte o part time dediğim tamamıyla kendi ayaklarının üzerine basana kadar, yaptığı işten emin olana kadar projeyi sürdüreceğiz. Çünkü bu çocukların ve gençlerin kazandırılması lazım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ