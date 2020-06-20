En az 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı - Son Dakika

En az 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı

Çin'de 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan bir adamın mesanesinin 3 yerden yırtıldığı belirtildi.

En az 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı, System.String[]

Çin'de 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan bir adamın mesanesinin 3 yerden yırtıldığı belirtildi.

Unilad'in aktardığına göre, Çin'in Zhejiang eyaletinde 40 yaşında bir adam, en az 10 şişe bira içtikten sonra sızıp gün boyu yatağında geçirdi. Adam uyandığında karın bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

Hastaneye giden adama tomografi yapıldı ve mesanesinin güçlü baskı yüzünden 3 yerinden yırtıldığı ortaya çıktı. Hasta ameliyat ettirildi.

Adamın, aldığı alkolün etkisiyle ağır uyuduğu için tuvalete gitme isteğini duymadığı ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 07:08 

Son Dakika Dünya En az 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı - Son Dakika Dünya

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ŞU AN BURADASINIZ: En az 10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı - Son Dakika
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