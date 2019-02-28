En Az 15 Kişilik ? Bol Bol Çikolatalı Damat Pastası ????? Kreması ve Keki Mükemmel ???? ??

Son derece lezzetli ve kolay tarif arayanların mutlaka denemesi gereken, bizden tam not alan Kakaolu Damat Pastasının tarifi sadece bizde kalmasın dedik ve sizlerle de paylaşmak istedik.

Son derece lezzetli ve kolay tarif arayanların mutlaka denemesi gereken, bizden tam not alan Kakaolu Damat Pastasının tarifi sadece bizde kalmasın dedik ve sizlerle de paylaşmak istedik. Yumuşacık keki ve damaklarda iz bırakacak kreması ile günlerinize hazırlayabileceğiniz bu pastayı daha önce mutfak tecrübesi olmayanlar dahi rahatlıkla yapabilir. Özellikle çikolata sevenlerin bayılacağı Kakaolu Damat Pastası hiç riski olmayan bir tariftir. Bu pasta aynı zamanda herkesin kolayca temin edebileceği malzemeler ile yapılmaktadır. Sizlerde özel günlerime hangi pastayı yapıyım diye düşünüyorsanız herkesten beğeni toplayacak kakaolu damat pastasını yapmalısınız. Nasıl yapılır? diye merak edenleri ilk önce videomuza daha sonra mutfaklarına alalım lütfen! : ) Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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