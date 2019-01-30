Son Dakika Haberleri: En Az 16.000 Tl'ye Satılacak Yeni İphone 11(Xi) Nasıl Olacak? Türkiye Fiyatı ve Bilinenler

En Az 16.000 Tl'ye Satılacak Yeni İphone 11(Xi) Nasıl Olacak? Türkiye Fiyatı ve Bilinenler

39 dakika önce

Merhaba sevgili Webtekno takipçileri! Yepyeni bir 2 dk'da teknoloji bölümüne hoşgeldiniz.

Merhaba sevgili Webtekno takipçileri! Yepyeni bir 2 dk'da teknoloji bölümüne hoşgeldiniz. Bu videomuzda konumuz iPhone 11 nasıl olacak?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:26 Kaynak: Youtube

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