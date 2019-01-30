En Az 16.000 Tl'ye Satılacak Yeni İphone 11(Xi) Nasıl Olacak? Türkiye Fiyatı ve Bilinenler
39 dakika önce
Merhaba sevgili Webtekno takipçileri! Yepyeni bir 2 dk'da teknoloji bölümüne hoşgeldiniz.
Merhaba sevgili Webtekno takipçileri! Yepyeni bir 2 dk'da teknoloji bölümüne hoşgeldiniz. Bu videomuzda konumuz iPhone 11 nasıl olacak?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:26 Kaynak: Youtube
AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu
Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu
Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor