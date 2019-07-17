Son Dakika Haberleri: "En az 3 transfer daha yapacağız"
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"En az 3 transfer daha yapacağız"

2 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, en az 3 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, en az 3 transfer daha yapacaklarını söyledi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak Gökhan Töre ile anlaştık. Malatyaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hem Gökhan için hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 transfer daha yapacağız. Bu transferler yapılırken geç kalıyoruz belki ama doğru transfer için gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var, en doğru isimlerle en kısa sürede transferlerimizi bitirmiş olacağız." diye konuştu.
Ligde her maçın zor olacağını vurgulayan Adil Gevrek, "Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçımızı içeride Başakşehir ile oynanacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi görünüyor ama kolay maç yok. Bizim için içeride olması avantaj. UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz. Bu ayın 25'inde UEFA ön eleme maçımız var. İnşallah hem Avrupa hem Süper Lig'de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama önceliğimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:13 Kaynak: AA
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