Son Dakika Haberleri: En az konut satışı Bolu ve Düzce'de
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En az konut satışı Bolu ve Düzce'de

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde 2019 yılı Eylül ayında en az konut satışı Bolu ve Düzce'de gerçekleşti.

En az konut satışı Bolu ve Düzce'de, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde 2019 yılı Eylül ayında en az konut satışı Bolu ve Düzce'de gerçekleşti.


Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinde 2019 yılı Eylül ayında 7 bin 822 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Eylül ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 bin 264 konut, Sakarya' da bin 988 konut, Düzce'de 765 konut, Bolu'da 759 konut ve Yalova'da bin 46 konut satışı gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Kocaeli, Düzce, Bolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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