En az Suriyelilerin yaşadığı iller arasında Eskişehir 8'inci sırada - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan verilere göre; Eskişehir, Suriyelilerin yaşadığı en az iller listesinde 73'üncü, yani 8'inci il olarak yerini aldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Geçici Koruma kapsamında; Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, en az Suriyeli vatandaşların yaşadığı iller arasında yer aldı. İl sırasına göre 73'üncü olan kent, en az Suriyelilerin yaşadığı illere arasında 8'inci sırada yerini buldu.

Verilere göre; Eskişehir'de 5 bin 609 Suriyeli yaşarken, Kayıtlı Suriyeli Nüfusu ile il nüfusunun karşılaştırma yüzdesi ise 0,65 oldu. - ESKİŞEHİR