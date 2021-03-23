En az vakalı Şırnak'ın başarısında 6 önemli unsur - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka oranı haritasında önceki hafta 100 bin kişide 4,46 ile, bu hafta da 8,12 ile Türkiye 'nin en düşük vaka oranına sahip ili Şırnak 'ta, başarının sırrı 6 önemli başlıktan geçiyor.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen 'kontrollü normalleşme' sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre sürekli 'mavi' il olan Şırnak'ta halk, salgında büyük başarı sağlanmasını mutlulukla karşıladı. Halk, kurallara uymanın başarının ilk sırrı olduğunu belirtirken, kentin 'mavi' kategoride kalmasının nedeninin 6 önemli başlıktan geçiyor. O önemli başlık ise şöyle:

Türkiye'nin Irak 'a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı 'nda İl Sağlık Müdürlüğü 'nce kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi. Yine askeri birlikler içinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. Türkiye'de ilk defa maske kuralının yaygın olarak hayata geçirildiği Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı. En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelere halkın riayet etmesi oldu. Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde halkı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.'MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA HER ZAMAN DİKKAT EDİYORUZ'Şırnak'ta elde edilen başarının etkeni kurallara riayet etmekten geçtiğini belirten Şırnaklı Şuayp Şan, "Şırnak'taki başarının sırrı, devletin belirlemiş olduğu kurallara riayet ediyoruz. Kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz genellikle. Maske, sosyal mesafeye her zaman dikkat ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız hepimizin devletimizin belirlemiş olduğu kurallara riayet etmesi" dedi.Pandemi döneminde halkın evlerine kapandığını ifade eden Abit Atan ise, "İnsanlarımız çok duyarlı. Şu anda mavi olan tek il Şırnak. Herkes evine sığındı. Devletin vermiş olduğu kurallara herhangi bir aykırılık olmadan biz bu koronavirüsü bitirdik. Memnunuz Allah'a şükür" diye konuştu. 'GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZE ARA VERDİK' Düğün ve taziyelerden feragat ettiklerini belirten esnaf Veysi Tatar , şunları söyledi:

"Genel düzeyde çok bilinçlendirme oldu. Vali Bey gelip esnafı ziyaret etti. Bu süreci beraber atlattık. Bu başarıyı elde etmemizin sebebi, maddiyatı maneviyatın önüne koymadık. Gelenek ve göreneklerimize ara verdik. Taziyemiz oldu, istediğimiz gibi defin işlemimizi gerçekleştiremedik. Bundan feragat ederek bu noktaya geldik. Düğün ve taziye ve kalabalık ortamlardan feragat edildiği sürece koronavirüs ile mücadelede büyük bir başarı elde edilecek."

- Şırnak