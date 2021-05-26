En az vakanın görüldüğü Osmaniye'de Vali Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs vaka haritasında Osmaniye, 100 bin kişide 15,68 ile en vaka görülen il oldu. Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı, 15- 21 Mayıs tarihli koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Buna göre Osmaniye, 100 bin kişide 15,68 oranla en az vaka görülen il oldu.Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Şehitler diyarı Osmaniye, koronavirüsle mücadelede birinci olmak sana çok yakıştı. Biz burada kalalım. Başarmak sana çok yakışıyor. Sen bir kahramanlık destanı, gönüllerde bir şiirsin Osmaniyem" dedi.