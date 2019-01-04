En Baba Atölye'de Dersler Sürüyor
1 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En Baba Atölye'de dersler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En Baba Atölye'de dersler devam ediyor.
'Mutfak Erkek Var' başlıklı eğitimin gerçekleştirildiği atölyede Şef
Nuri Atmaz, katılımcılara etlerin marinasyonunu ve olgunlaştırılmasını, etleri lezzetli hale getirmenin yollarını ve sebzeli çorba yapımının püf noktalarını katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:26 Kaynak: İHA
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