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'En Baba' hizmet neferleri - Son Dakika

'En Baba' hizmet neferleri

20.06.2021 00:57
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde görevli 'en kıdemli' ve 'en yeni' babalarla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde görevli 'en kıdemli' ve 'en yeni' babalarla bir araya geldi.

Anneler Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele yönelik farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez babalara özel bir etkinliği hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü düzenlediği etkinlikte Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde görevli 2 'en kıdemli' ve 2 'en yeni' babayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile buluşturdu. Merinos Park Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya en kıdemli babalardan 65 yaşındaki Zabıta Memuru Durmuş Öztürk, 41 yaşındaki kızı Nagihan Kılıç ile BUSKİ'de çalışan 61 yaşındaki Ayhan Başaran da 41 yaşındaki kızı Neval Avcı ile katıldı. 15 gün önce baba olan Büyükşehir personeli Emirhan Taş ile 17 gün önce baba olan BUSKİ çalışanı Mehmet Öz de Büyükşehir ailesinin en yeni babaları olarak ziyarette yer aldı. En kıdemli ve en yeni babalarla keyifli bir sohbet yapan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir'in çok büyük bir aile olduğunu, özel günlerde farkındalık oluşturmak amacıyla zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Babaların veya annelerin öneminin bir günde ortaya çıkmadığını, anne ve babaların kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Ben küçük yaşta babasını kaybetmiş birisi olarak o hasreti çeken biriyim. O yüzden herkese tavsiyem lütfen sağ olan anne ve babalarının kıymetini bilsinler. Onlara her zamankinden daha fazla sahip çıksınlar, onlara gönüllerini kırmayıp, hayır duasını alsınlar. Bugün de Babalar Günü sebebiyle en kıdemli ve en yeni babalarımızla bir araya geldik. Benim için de çok anlamlı bir etkinlik oldu. Ben tüm babalarımıza evlatlarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum. Büyükşehir olarak çok büyük bir aileyiz. Büyükşehir Belediyesi'nde alın teri döken, emek sarf eden her kim varsa yürekten teşekkür ederim. Bu vesileyle de tüm babaların babalar gününü kutluyorum" dedi.

Emekliliğine sadece 1 ay kaldığını belirten Zatıba Memuru Durmuş Öztürk de "Benim için çok özel unutamayacağım bir gün oldu. Tabii ki Babalar Gününü her yıl farklı şekillerde aile içinde kutluyorduk. Ancak başkanımızla bir araya gelmemiz benim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi. BUSKİ'nin en kıdemli babası Ayhan Başaran da hiç unutamayacağı bir babalar günü geçirdiğini belirtti.

15 gün önce ikinci çocuğunu kucağına alan en yeni babalardan Emirhan Taş da diğer çocuğunun 3 yaşında olduğunu bu sebeple henüz Babalar Günü heyecanı yaşamadığını belirterek, "Bu buluşma benim için aynı zamanda ilk babalar günü kutlaması gibi oldu. Çok mutlu oldum" dedi.

Başkan Aktaş, ziyaretin anısına en kıdemli ve en yeni babalar ile onların çocuklarına hediyeler verdi. - BURSA

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Babalar Günü, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'En Baba' hizmet neferleri - Son Dakika


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