En baba indirimler

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2 saat önce

Bütün bir yıla yaydığı, etkinliklerle Samsun'un sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), yaklaşan 'Babalar Günü' heyecanı başladı.

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Bütün bir yıla yaydığı, etkinliklerle Samsun'un sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), yaklaşan 'Babalar Günü' heyecanı başladı.

Dünyaca ünlü yüzlerce markayı, binlerce çeşit ürünü Samsunluların beğenisine sunan, huzurlu ve ferah ortamında keyifli bir alışveriş imkanı yaratan Piazza'da "Babalar Günü" indirimleri başladı.

Onlarca erkek giyim markasının birbirinden cazip kampanyalar başlattığı Piazza'da "Babalar Günü" renkli geçecek. Bol çeşit ve uygun kampanyalarla satışa sunulacak olan, gömlekler, pantolonlar, kravatlar, takım elbiseler, aksesuarlar ve onlarca çeşit ürün, hem babaları hem de onlara hediye alan çocuklarını mutlu edecek.

Babalar Günü'nde, ebeveynleriyle Piazza'ya gelen minikler, modern çağın en eski oyunlarından LEGO'nun düzenlediği etkinliğe de katılabilecek. 14-23 Haziran tarihleri arasında, 13.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek olan LEGO Festivali'nde çocuklar keyifli ve eğlenceli anlar yaşayacak. LEGO Ninjago, LEGO City, LEGO Friends ve LEGO Duplo temalarıyla düzenlenecek olan etkinlikte minikler hayal dünyalarının sınırlarını keşfederken, onları izleyen ebeveynler ise çocuklarının mutluluğuna ortak olacak. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Samsun, Babalar Günü, Ekonomi
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