En 'baba' kan bağışçısı - Son Dakika
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En 'baba' kan bağışçısı

6 saat önce

Amasya'da yaşayan şehit babası Mehmet Ali Kalem, kentte Türk Kızılay'ına en çok sayıda kan bağışı yapan kişilerin başında geliyor.

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Amasya'da yaşayan şehit babası Mehmet Ali Kalem, kentte Türk Kızılay'ına en çok sayıda kan bağışı yapan kişilerin başında geliyor.


İlde düzenli kan bağışında bulunan 325 kişiye madalyalarının verildiği törende en fazla bağış yaparak gümüş madalya ile ödüllendirilen 4 kişiden birisi de 4 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yüzbaşı Alper Kalem'in babası Mehmet Ali Kalem oldu.


64 yaşındaki Kalem, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Türk Kızılayı'nın hazırlattığı gümüş ve bronz madalyaları Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un elinden aldı. Vali Varol ile Kızılay yöneticilerinin duyarlılığı dolayısıyla teşekkür ettikleri Kalem, resmi kayıtlara geçmeyen bağışlarıyla birlikte 54 defa kan bağışında bulunduğunu ve bundan da büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Kan vermek, can vermektir" dedi.


Rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağını evine asan emekli Astsubay Kalem, şehadetiyle gurur duyduğu oğlu şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in son görev yeri olan birliğin kendisinin görev yaptığı ilk birlik olduğunu söyledi. - AMASYA

Kızılay, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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